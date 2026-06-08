Böblingen: Nazi-Propaganda in der Gremiensitzung?

In einer Gremiensitzung in Böblingen ist es unlängst zu einem weitreichenden Vorfall gekommen: Aus kommunalpolitischen Kreisen ist zu hören, dass während der Sitzung das Handy der AfD-Rätin Angelika Brotschi geklingelt haben soll. Der Klingelton habe für Aufregung gesorgt, weil dieser einen nationalsozialistischen Bezug gehabt haben soll. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Aufgrund der Schwere des Vorgangs und des möglichen strafrechtlichen Bezugs habe die Stadt Böblingen Strafanzeige wegen des Verdachts einer Straftat gestellt, folgt die Erklärung der Stadtverwaltung.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt, dass der Staatsschutz die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat. Zugrunde liege dabei der Verdacht einer Straftat gemäß des Paragrafen 86a des Strafgesetzbuches: Darin geht es um das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft wird.

„Wollt ihr den totalen Krieg?“ als Klingelton

Doch was genau soll sich in dieser Sitzung abgespielt haben? Aus Gremienkreisen ist zu hören, dass während einer Sitzung das Handy von Angelika Brotschi laut geklingelt haben soll. Der Klingelton der AfD-Rätin soll das Zitat „Wollt ihr den totalen Krieg?“ des nationalsozialistischen Propagandaministers Joseph Goebbels enthalten haben. Das Zitat stammt aus der Berliner Sportpalastrede, die Goebbels am 18. Februar 1943 gehalten hat, um die Deutschen trotz drohender Niederlage zu überzeugen, den Zweiten Weltkrieg weiterzuführen. Strafbar ist die Verwendung des Goebbels-Zitats nicht.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg prüft jedoch den Verdacht, ob außerdem ein verbotenes Lied abgespielt wurde – dies sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen, laut der Pressestelle des Präsidiums. Ob in der Sitzung eine Melodie abgespielt wurde, will keiner der kommunalpolitischen Vertreter bestätigen. Es sei Aufgabe der Polizei, das herauszufinden. In Deutschland sind mehrere NS-Lieder verboten. Zu den bekanntesten gehören beispielsweise das Horst-Wessel-Lied, das quasi zur Parteihymne der NSDAP wurde, oder auch das SA-Sturmlied.

Brotschi gibt zu, Goebbels-Zitat als Klingelton zu haben

Auf Nachfrage unserer Zeitung räumt Angelika Brotschi am Telefon ein, dass das Goebbels-Zitat als Klingelton auf ihrem Handy sei. Mit aller Vehemenz streitet sie jedoch ab, dass auch eine Melodie abgespielt worden sei. Es sei überhaupt kein Lied in diesem Klingelton, sondern nur das Goebbels-Zitat, das mehrfach abgespielt werde.

Die Stadt Böblingen bezieht derweil klar Stellung zu dem Vorfall, der sich im Mai zugetragen haben soll: „Nationalsozialistische Propaganda oder entsprechende Bezüge sind mit der Arbeit in städtischen Gremien unvereinbar“, schreibt die Pressestelle. Die Stadt würde für Respekt, Verständigung und das Zusammenleben in Vielfalt stehen.

AfD im Böblinger Gemeinderat

AfD

Derzeit ist die AfD mit insgesamt vier Sitzen im Böblinger Gemeinderat vertreten. Neben Angelika Brotschi haben für die AfD noch Günter von der Heyden, David Alber und Florian Hofmann einen Sitz.

Wahl

Bei der vergangenen Gemeinderatswahl holte die AfD in Böblingen 11,6 Prozent und lag damit vor der FDP (9,1 Prozent), aber hinter SPD (13,8 Prozent), Grüne (17,4 Prozent), Freie Wähler (14 Prozent) und CDU, die 22,9 Prozent holte und mit sieben Sitzen die größte Fraktion im Gemeinderat stellt.

Zuwachs Mit dem letzten Gemeinderatswahlergebnis verzeichnete die AfD den größten Stimmenzuwachs mit 8,9 Prozentpunkten. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 hatte die AfD in Böblingen lediglich einen einzigen Sitz für sich gewinnen können.