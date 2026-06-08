Böblingen Nazi-Propaganda in der Gremiensitzung?
Die Stadt Böblingen hat Strafanzeige gegen eine AfD-Rätin wegen des Verdachts einer Straftat gestellt, die sich während einer Sitzung zugetragen haben soll. Jetzt ermittelt die Polizei.
Die Stadt Böblingen hat Strafanzeige gegen eine AfD-Rätin wegen des Verdachts einer Straftat gestellt, die sich während einer Sitzung zugetragen haben soll. Jetzt ermittelt die Polizei.
In einer Gremiensitzung in Böblingen ist es unlängst zu einem weitreichenden Vorfall gekommen: Aus kommunalpolitischen Kreisen ist zu hören, dass während der Sitzung das Handy der AfD-Rätin Angelika Brotschi geklingelt haben soll. Der Klingelton habe für Aufregung gesorgt, weil dieser einen nationalsozialistischen Bezug gehabt haben soll. Nun ermittelt der Staatsschutz.