Bosch-Chef Stefan Hartung geht: Wenn Optimismus an Grenzen stößt
Von 2022 an hat Stefan Hartung den weltgrößten Autozulieferer gelenkt. Nun ist der Bosch-Chef zurückgetreten. Seine Bilanz fällt durchwachsen aus.
Von 2022 an hat Stefan Hartung den weltgrößten Autozulieferer gelenkt. Nun ist der Bosch-Chef zurückgetreten. Seine Bilanz fällt durchwachsen aus.
Stefan Hartungs Ausführungen hören sich prinzipiell anders an, als die Statements so vieler Konzernvorstände. Dieser Wirtschaftskapitän hat immer auch den Ton der einfachen Matrosen getroffen. Nicht abgehoben, mit enormem Tempo vorgetragen, zu keiner Sekunde langweilig, authentisch, originell, witzig, aber immer auch mit Sachverstand.