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  4. Stefan Hartung geht: Wenn Optimismus an Grenzen stößt

Bosch-Chef Stefan Hartung geht: Wenn Optimismus an Grenzen stößt

Bosch-Chef: Stefan Hartung geht: Wenn Optimismus an Grenzen stößt
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Bosch-CEO Stefan Hartung legt sein Mandat zum 30. Juni nieder. Foto: www.imago-images.de

Von 2022 an hat Stefan Hartung den weltgrößten Autozulieferer gelenkt. Nun ist der Bosch-Chef zurückgetreten. Seine Bilanz fällt durchwachsen aus.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

 Stefan Hartungs Ausführungen hören sich prinzipiell anders an, als die Statements so vieler Konzernvorstände. Dieser Wirtschaftskapitän hat immer auch den Ton der einfachen Matrosen getroffen. Nicht abgehoben, mit enormem Tempo vorgetragen, zu keiner Sekunde langweilig, authentisch, originell, witzig, aber immer auch mit Sachverstand.

 

Doch am prägnantesten an Stefan Hartung ist etwas anderes gewesen, davon konnten sich erst vor wenigen Wochen Leser dieser Zeitung bei einer Podiumsdiskussion mit dem Bosch-Chef in Stuttgart überzeugen: sein Optimismus. Diesen unerschütterlich zu nennen, wäre noch untertrieben. Stefan Hartung hat es immer konsequent mit Angela Merkel gehalten: „Wir schaffen das.“

Fehlender Glaube an die Trendwende bei Bosch

Irgendwo ist dieser Optimismus aber zuletzt verloren gegangen. Bei Stefan Hartung selbst, beim Aufsichtsrat der Robert Bosch GmbH oder bei der die Gesellschafterfunktion ausübenden Robert Bosch Industrietreuhand KG, die die unternehmerische Verantwortung trägt? In dieser Dreierkonstellation muss der Glaube an die Kraft zum Umschwung beim stark vom Autoabsatz abhängigen und dadurch krisengeschüttelten Technologieriesen auf der Strecke geblieben sein. Das Ergebnis: Stefan Hartung verlässt das Unternehmen und wird durch seinen Stellvertreter Christian Fischer ersetzt.

Christian Fischer, bislang Vize-Chef, steht künftig an der Bosch-Spitze. Foto: Bosch

„Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung von Stefan Hartung und danken ihm ausdrücklich für seine großen Verdienste bei der umsichtigen Führung des Unternehmens in einer außergewöhnlich anspruchsvollen Phase“, wird Stefan Asenkerschbaumer in einer Presseerklärung zitiert, geschäftsführender Gesellschafter Industrietreuhand KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Als Vorsitzender der Geschäftsführung hat er, dem Auftrag unseres Gründers entsprechend, die kraftvolle Weiterentwicklung von Bosch gezielt fortgesetzt. Wir respektieren die persönliche Entscheidung von Stefan Hartung und wünschen ihm viel Erfolg für seine Zukunft.“

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Tatsächlich ist es aber zuletzt vielen Boschlern immer schwerer gefallen, sich Stefan Hartungs von der Zentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe verbreiteten Optimismus zu eigen zu machen. Ganz besonders nach der Veröffentlichung der Bosch-Bilanz für das Jahr 2025, die besorgniserregende Zahlen aufweist. So lag das Ergebnis im Vergleich zu 2024 bei minus 363 Millionen Euro. Was die eigenen sehr zurückhaltenden Erwartungen noch einmal deutlich unterboten hatte.

Die Milliardenkosten für den Stellenabbau – weltweit sollen bis 2030 über Abfindungsprogrammme 22.000 Jobs abgebaut werden –, die US-Zölle und eine hohe Steuerbelastung machten Hartung das Arbeitsleben zunehmend schwerer. Er erinnerte dabei an einen Fußballer, der in einer erfolgreichen Mannschaft der geniale Spielgestalter ist, dem in der Krise aber nicht mehr alle Mitspieler den Rücken freihalten wollen.

Stefan Hartungs Weg bei Bosch, der geprägt war von Kostensenkung, Stellenabbau, einer Doppelstrategie für E-Antrieb und Verbrenner-Technik sowie Investitionen in die KI, ist nun zu Ende. Nach insgesamt 22 Jahren im Konzern.

Stefan Hartung kam 2004 zu Bosch

Nach einem Maschinenbaustudium in Aachen ist Stefan Hartung zunächst bei der Fraunhofer-Gesellschaft tätig, wechselt dann zur Unternehmensberatung McKinsey. 2004 steigt er bei Bosch als Bereichsleiter in der Hausgeräte-Sparte ein. Er wird Bereichsvorstand Asien im Bereich Elektrowerkzeuge, ehe er 2013 in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen wird. Es folgt von 2019 bis 2022 die Tätigkeit als Vorsitzender des Geschäftsfeldes Kraftfahrzeugtechnik. Im Januar 2022 übernimmt Hartung den Vorsitz der Geschäftsführung von seinem Vorgänger Volkmar Denner. Hartungs Leitsatz: „Man darf nie vergessen, dass man selbst handeln und so einen erfüllenden Beitrag für sich selbst und andere leisten kann.“

Was Bosch nach dem Abgang von Stefan Hartung fehlen wird, ist ein Chef ohne Scheuklappen. Einer der tiefgründig über Kunst und Philosophie reden kann, aber auch dabei immer bodenständig wirkt und sich als kontinuierlich Lernender versteht. Allüren sind ihm fremd, dafür bürgt seine Dortmunder Herkunft und eine Familie mit Bergmann-Vergangenheit. So einer verlässt den Arbeitsplatz erhobenen Hauptes.

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