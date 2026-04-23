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  4. OB Nopper: Neue Landesregierung mit „blindem Fleck“

Brandbrief an Özdemir und Hagel OB Nopper: Neue Landesregierung mit „blindem Fleck“

Brandbrief an Özdemir und Hagel: OB Nopper: Neue Landesregierung mit „blindem Fleck“
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Stimmt die Richtung von Cem Özdemir (links) und Manuel Hagel? Kommunale Vertreter bezweifeln das. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Grüne und CDU wollen die Grundsätze ihrer neuen Koalition zu Papier bringen. Mehrere Stadtchefs sehen die Belange der Kommunen bisher übergangen.

Die Kommunen im Land kämpfen gegen steigende Verluste in ihren Haushalten, Personalabbau in größerem Umfang ist kein Tabu mehr. Angesichts der immer schwieriger werdenden Finanzlage setzen die Bürgermeister auch auf ein Einsehen der neuen Landesregierung, den Kommunen mehr Geld zuzuweisen. Die Koalitionsverhandlungen stimmen die Oberbürgermeister aus Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg allerdings wenig zuversichtlich. Sie entdecken bei Grünen und CDU einen „blinden Fleck“.

 

Die Haushalte der Städte in der Region Stuttgart seinen „gerade auch durch die Krise der Automobil- und Maschinenbauindustrie ganz besonders in Schieflage geraten“, schreiben Frank Nopper (Stuttgart, CDU), Matthias Klopfer (Esslingen, SPD) und Matthias Knecht (Ludwigsburg, parteilos) in einer Pressemitteilung, die den Charakter eines wenig schmeichelhaften Zwischenzeugnisses hat. Die laufenden Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung in Baden-Württemberg drohten allerdings „an den Kommunen und damit an den Realitäten vor Ort vorbeizugehen“, so der Vorwurf der Stadtchefs.

Kommunen als „Randnotiz“

In den Wahlprogrammen sowohl von CDU als auch Bündnis 90/Die Grünen sei die Bedeutung starker Kommunen „ausdrücklich betont“ worden. Nun werde daraus eine „Randnotiz“. „Ein Blick auf die 14 eingerichteten Arbeitsgruppen zeigt: Kommunale Belange sind nicht systematisch verankert“, so die Oberbürgermeister. Es gebe kein klares Arbeitsformat, das die kommunale Ebene als Querschnittsaufgabe begreife. Selbst dort, wo „Kommunen“ im Titel auftauchen, „bleibt unklar, wie die tatsächlichen Herausforderungen vor Ort eingebracht und gelöst werden sollen“.

Kommunen steht Wasser bis zum Hals

Tatsächlich ist im Sondierungspapier mit dem Titel „Aus Verantwortung für das Land“ viel von Digitalisierung, High-Tech, der Automobilindustrie und Wirtschaft die Rede. Unter Punkt 20 von 48 heißt es: „Wir werden dafür sorgen, dass Kommunen an den Erträgen von Erneuerbare-Energien-Anlagen wie Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaik beteiligt werden“.

OB Frank Nopper teilt gegen Özdemir und Hagel aus. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

„Konkrete Antworten auf die dramatische Lage vor Ort fehlen vollständig. Das ist umso gravierender, weil die Realität längst eine andere ist: Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“, so das vernichtende Urteil, dass die Stadtchefs auch den Verhandlungsspitzen, dem designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) und seinem designierten Stellvertreter Manuel Hagel (CDU) ausstellen.

Riesiges Defizit bei den Kommunen

2024 hätten die Kommunen im Land ein Defizit von 3,1 Milliarden Euro geschrieben, 2025 den neuen Negativrekord von minus 4,4 Milliarden Euro aufgestellt. Gleichzeitig verfüge das Land „weiterhin über Rücklagen in Milliardenhöhe“.

Nopper, Klopfer und Knecht ventilieren ein Thema, mit dem die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auch schon bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorstellig geworden sind: Aufgaben werden auf die Kommunen übertragen, ohne dass eine ausreichende Finanzierung sichergestellt ist. Kommunen müssten teils bis zu 15 Prozent ihrer Stellen abbauen „während vergleichbare strukturelle Einsparungen auf Landesebene bislang nicht erkennbar sind“, schreiben die Kritiker. „Es fehlen klare Antworten auf die erheblichen Defizite und es fehlt Verbindlichkeit – insbesondere bei der Stabilisierung der Kommunalfinanzen und der damit unwiderruflich verbundenen Sicherung der Handlungsfähigkeit.“

Sanierungsstau in den Kommunen

Es sei politisch nicht verantwortbar, „dass ausgerechnet die Ebene, die zentrale Zukunftsaufgaben umsetzt, faktisch ausgeblendet wird“. Im Staatsministerium spreche man zwar über „große Linien“, es fehle aber der „Blick auf die Umsetzung“.

Konkret sprechen die Stadtoberhäupter den Sanierungsstau und mangelnde finanzielle Unterstützung bei Gesundheit und Pflege (Landeszuschüsse für Krankenhausbauten) an. Überlange Genehmigungsverfahren hemmten Investitionen.

Mahnung an Özdemir und Hagel

Nopper, Klopfer und Knecht fordern von Özdemir und Hagel, dass „die kommunale Ebene in den weiteren Koalitionsverhandlungen endlich den Stellenwert erhält, der ihr zusteht“. Dazu gehöre eine strukturelle Verankerung kommunaler Belange in den Verhandlungen, die nachhaltige Stabilisierung der Kommunalfinanzen, eine „verlässliche und auskömmliche Finanzierung der Kinderbetreuung“, eine stärkere Beteiligung der Kommunen an Steuereinnahmen und „echte Mitwirkungsrechte der Kommunen bei der Gesetzgebung und deren Umsetzung“.

Die Oberbürgermeister warnen die künftigen Koalitionäre: „Wer dieses Land regieren will, darf die Kommunen nicht übergehen.“

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