Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) sorgt sich wegen eines möglichen Truppenabzugs. Er richtet einen Appell Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
05.05.2026 - 11:16 Uhr
Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnt in einem Brief an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor den Folgen eines US-Truppenabzugs für Baden-Württemberg. „Als ein Land mit einer langen Tradition der Präsenz amerikanischer Streitkräfte sehe ich Baden-Württemberg besonders von dieser Absicht betroffen“, schreibt Strobl in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt.