Kommende Woche entscheidet der Stuttgarter Gemeinderat über die Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte. Die Mehrheit für ein Ja steht.

Jan Sellner 26.07.2025 - 15:15 Uhr

Wenige Tage vor der geplanten Abstimmung über die Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte in Stuttgart deutet alles darauf hin, dass die Stadt keinen Sonderweg beschreiten, sondern sich für die vom Land vorgeschlagene Lösung entscheiden wird. In einer lange erwarteten Beschlussvorlage spricht sich die Verwaltung für die landesweite Karte aus. Sie soll nach dem Willen der Stadt, zunächst befristet auf zwei Jahre, noch 2025 in Stuttgart eingeführt werden und sieht Vergünstigungen für Personen vor, die sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagieren.