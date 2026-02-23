Bundesagentur für Arbeit Jugendarbeitslosigkeit im Land steigt auf Rekordniveau
Die Bundesagentur für Arbeit schlägt Alarm: Die Zahl der jungen Arbeitslosen bis 25 Jahre erreicht den höchsten Stand seit zehn Jahren.
Der deutsche Ausbildungsmarkt „rutscht immer tiefer in die Krise“ – speziell die Industrie spart am Nachwuchs. „Sie unterbietet ihr ohnehin niedriges Ausbildungsniveau erneut und sägt am eigenen Ast“, warnt die IG Metall auf der Grundlage eigener Erhebungen. Wie berechtigt diese Klagen sind, zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Baden-Württemberg, wo die Sorgen zusehends wachsen.