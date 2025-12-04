Kritik an Arbeitsministerin „Es hörte sich an, als kämen Steuern vom Himmel“
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas steht nach ihren Auftritten bei der Arbeitgebervereinigung BDA und den Jusos im Kreuzfeuer – und fühlt sich missverstanden.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas steht nach ihren Auftritten bei der Arbeitgebervereinigung BDA und den Jusos im Kreuzfeuer – und fühlt sich missverstanden.
In der Wirtschaft hat sich massive Empörung über Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas aufgebaut. 15 führende Vertreter von Mittelstandsverbänden haben ihr einen offenen Brief geschickt, worin sie Kernaussagen von Bas auf dem Juso-Bundeskongress aufgreifen, in denen sie sich kritisch mit dem Arbeitgebertag der Bundesvereinigung BDA befasst hatte.