Wie geht es nach der Ablehnung der Entlastungsprämie durch den Bundesrat weiter? Ist der Krisenbonus damit vom Tisch?
08.05.2026 - 10:46 Uhr
Die geplante steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro kommt vorerst nicht. Der Bundesrat verweigerte dem entsprechenden Gesetz am Freitag die Zustimmung. Der Bundestag hatte die Regelung zuvor bereits beschlossen. Arbeitgeber sollten ihren Beschäftigten demnach bis zu 1000 Euro steuer- und abgabenfrei zahlen können. Die Regelung war als Änderung in ein anderes Steuergesetz eingefügt worden, das unter anderem Fragen des Steuerberatungsgesetzes behandelt.