Bundestag in Berlin billigt Gesetz

Mieter haben künftig generell Anspruch auf die Installation eines Balkonkraftwerks. Diese Steckersolargeräte sollen als privilegierte Maßnahme ins Mietrecht aufgenommen werden - Vermieter können den Wunsch dann nur noch in Ausnahmefällen ablehnen.

red/AFP 27.09.2024 - 13:00 Uhr

Mieterinnen und Mieter haben künftig generell Anspruch auf die Installation eines sogenannten Balkonkraftwerks. Der Bundestag billigte am Freitag ein entsprechendes Gesetz, das diese Steckersolargeräte als privilegierte Maßnahme ins Mietrecht aufnimmt - Vermieter können den Wunsch dann nur noch in Ausnahmefällen ablehnen. Bisher brauchen Mieterinnen und Mieter noch eine ausdrückliche Zustimmung des Vermieters, wenn sie eine Stecker-Photovoltaik-Anlage installieren möchten, weil damit eine bauliche Änderung am Gebäude einhergeht.