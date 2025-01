Der ungewöhnlich hohe Betrag kommt von einem Parteimitglied und Unternehmer aus Karlsruhe.

Norbert Wallet 28.01.2025 - 13:09 Uhr

Politisch läuft es gerade nicht so ganz schlecht für die Linke. Die Umfragen sehen einen leichten Aufwärtstrend für die Partei, die in diesem Bundestagswahlkampf um ihr Überleben als parlamentarische Kraft kämpft. Zudem geben die drei „Silberlocken“ Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow den Linken die Hoffnung auf den Gewinn dreier Direktmandate, was den Einzug in den nächsten deutschen Bundestag garantieren würde.