Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer ist 2025 um 72 Prozent gestiegen. Besonders nach dem Beschluss des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes nahmen die Anträge deutlich zu.
14.01.2026 - 11:05 Uhr
Die Zahl der Wehrdienstverweigerer ist im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gingen 3.867 entsprechende Anträge ein und damit 72 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Behörde dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. 2024 waren es insgesamt 2.249 Anträge. Zuerst hatte die „Augsburger Allgemeine“ (Mittwoch) über die Zahlen berichtet.