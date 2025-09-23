Burgerladen in Stuttgart: Neueröffnungen mit Hindernissen – Burgermeister bleibt noch zu

Das Lokal war hell erleuchtet und auf den Displays über der Theke schon das Menü zu sehen: Die neue Stuttgarter Filiale von Burgermeister schien Mitte Juli kurz vor der Eröffnung zu stehen. Doch seit ein paar Wochen herrscht wieder Dunkelheit in dem Neubau am Rotebühlplatz. „Aufgrund fehlender Genehmigung“ verzögert sich die Eröffnung, erklärt Volker Holtz. Der Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft vom Kronprinz Carré ist aber zuversichtlich und hofft auf einen Start „in den nächsten Wochen“. Was andere Gastronomen bereits auf eine Geduldsprobe in Stuttgart stellte, bremst nun auch Burgermeister aus. Wegen einer Nutzungsänderung durfte zuletzt Tacolega monatelang nicht loslegen. Das Baurechtsamt ist sich bei Burgermeister keiner Schuld bewusst.