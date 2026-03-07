Café Stöckle in Stuttgart: Rasanter Aufstieg, tiefer Fall eines Bauunternehmers als Gastronom

Der rasante Aufstieg von Alfred Flachs in der Gastronomie scheint in einem tiefen Fall zu enden. Am Stuttgarter Arbeitsgericht sind 15 Verfahren anberaumt, weil der Stuttgarter Bauunternehmer Löhne und Gehälter von Mitarbeitern seiner Lokale nicht bezahlt haben soll. Ehemalige Verpächter schickten ihm Mahnbescheide wegen Miet- und Nebenkostenausständen. Lieferanten wollen unbezahlte Rechnungen von Inkassodienstleistern eintreiben lassen. Alfred Flachs hatte innerhalb von rund drei Jahren fünf Gaststätten in Stuttgart und der Region übernommen. Davon ist nur das Café Stöckle im Westen der Stadt geblieben. Mit dem Betrieb will er allerdings nichts mehr zu tun haben, seit 1. Januar 2026 hat er das ihm gehörende Lokal an seine Frau Fatma Flachs verpachtet. „Bau ist einfacher, das ist leider meine Erkenntnis“, sagt der 63-Jährige.