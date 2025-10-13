 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle

Calwer Passage Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle

Calwer Passage: Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle
1
Doan Dung Tran testet gerade sein neues Konzept: in der Calwer Passage hat er Noodles Togo eröffnet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Schnelles und gleichzeitig gesundes Essen bieten Doan Dungs Tran und seine Frau Hanh seit Kurzem in der Calwer Passage an. Wenig Fett, viel Gemüse und Protein steckt in ihren Boxen.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Die Einrichtung ist noch recht spartanisch, aber Doan Dung Tran wollte möglichst schnell loslegen: „Wir probieren gerade aus, was unseren Kunden schmeckt“, sagt der 35-Jährige. Das „Grand Opening“ seines neuen Nudel-Lokals in der Calwer Passage ist für November geplant. Mit Noodles Togo holte er eine Marke aus seinem Heimatland Vietnam nach Stuttgart. Bei einer Reise schauten sich er und seine Frau Hanh das Konzept eines Bekannten in Ho-Chi-Minh-Stadt an – und waren begeistert. „So etwas gibt es hier noch nicht“, erklärt die 30-Jährige. Die Nudelboxen sind nicht nur schnell fertig, sondern auch gesund, weil kaum Öl, aber viel Gemüse sowie eine Proteinzulage wie Fleisch, Garnelen oder Tofu drin steckt. Außerdem können die Kunden genau nachvollziehen, wie viele Kalorien ihr Gericht enthält. Dazu servieren die beiden selbst gemachten Matcha Latte und fruchtige Eistees.

 
Hat ungefähr 650 Kalorien: die Nudelbox mit marinierten Eiern und Schweinebauch. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„The stir-fry is finished“, meldet immer wieder eine Stimme hinter dem Tresen, „die gebratenen Nudeln sind fertig.“ Doan Dung Tran verlässt sich beim Kochen auf Roboter. Im Internet hatte er das Gerät „made in Taiwan“ entdeckt, bei Noodles Togo in Vietnam ist es bereits im Einsatz. „Darin sehe ich die Zukunft“, sagt er. Nudeln und Gemüse werden auf die Minute genau gegart, mit der exakt abgemessenen Menge an Soße wird alles zusammen im Wok gebraten, bis sich die Stimme meldet. Die Mitarbeiter müssen nur die Zutaten umfüllen. Medieninformatik hat der 35-Jährige studiert, im Beruf aber festgestellt, dass er damit keine Karriere machen würde. In der Gastronomie erkannte er die besseren Chancen für sich: Zwei Restaurants hat er bereits mit einem Geschäftspartner eröffnet und die Anteile daran verkauft. „Wir hatten immer den Wunsch, uns selbstständig zu machen“, sagt seine Frau Hanh Tran, die als Wirtschaftswissenschaftlerin unter anderem für die Buchhaltung zuständig ist.

Asiatische Nudelbox im Baukastensystem

Bei Noodles Togo bauen sich die Gäste ihr Essen selbst zusammen. Sie wählen zwischen Ramen- oder Udon-Nudeln aus, suchen sich aus zehn verschiedenen Gemüsesorten die passenden aus und ihr gewünschtes Protein. Wer bei diesem Schritt Tofu nimmt, dessen Gericht ist komplett vegan. Mit vier möglichen Soßen können sie die Nudeln aktuell kombinieren: Schwarzer-Pfeffer-Soße, Yaki Soba, Curry oder scharfe Soße. Röstzwiebeln oder Thunfischflocken gibt es als Topping oben drauf. Die Stir-Fry-Roboter sorgen dafür, „dass die Qualität immer kontinuierlich gut ist“, sagt Hanh Tran. Zwischen 450 und höchsten 650 Kalorien kommen in einer Nudel-Box zusammen, der Preis liegt zwischen 11,90 Und 13,90 Euro für die Varianten mit Rindfleisch oder Schweinebauch. Asiatische Nudeln hätten in Stuttgart zwar mehrere Anbieter im Programm, räumt Doan Dung Tran ein, meistens würden sie aber mit viel Öl gebraten – und darauf verzichtet er.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Restaurant in Stuttgart: Abenteuerliche Nudelsuppe bei Yangguofu

Neues Restaurant in Stuttgart Abenteuerliche Nudelsuppe bei Yangguofu

Die chinesische Kette ist in Stuttgart nun mit zwei Filialen vertreten. Bei Yangguofu stellen sich die Gäste ihre Suppe selbst zusammen. Das macht richtig Spaß.

Matcha haben die Trans auf der Speisekarte, weil es „sehr, sehr trendy ist“ und er und seine Frau „große Fans“ sind. Für Mango-Matcha, Erdbeer-Matcha oder Eis-Latte-Matcha verwenden sie die hochwertige Qualität Ceremonial Grade. Vietnamesischen Kaffee bereiten sie zu, für den „Koffeinkick, um wach zu werden“, sagt Hanh Tran. Mit Jasmintee und Fruchtpüree macht Doan Dung Tran Eistee. Die Calwer Passage hat er als idealen Standort ausgemacht aufgrund der Büros drumherum und der zentralen Lage für die Lieferservices. Für ihn ist Noodles Togo „ein Projekt“. Wenn es nicht funktionieren sollte, probiert er etwas anders aus – mit seinen High-Tech-Robotern.

Weitere Themen

Deutschlandticket in der Region: Bus- und Bahnfans leben in Stuttgart – und zwei Dörfern

Deutschlandticket in der Region Bus- und Bahnfans leben in Stuttgart – und zwei Dörfern

Seit zweieinhalb Jahren gibt es das Deutschlandticket. Es wird nicht überall gleich gut angenommen – und macht Defizite im Nahverkehr sichtbar.
Von Chiara Sterk
Calwer Passage: Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle

Calwer Passage Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle

Schnelles und gleichzeitig gesundes Essen bieten Doan Dungs Tran und seine Frau Hanh seit Kurzem in der Calwer Passage an. Wenig Fett, viel Gemüse und Protein steckt in ihren Boxen.
Von Kathrin Haasis
Queen-Musical in Stuttgart: Rockige Rückkehr: Welche Promis zu „We Will Rock You“ kommen

Queen-Musical in Stuttgart Rockige Rückkehr: Welche Promis zu „We Will Rock You“ kommen

Es wird laut, legendär, heftig: „We Will Rock You“ feiert am 17. Oktober seine Comeback-Premiere in Stuttgart. Reist gar Sir Brian May an? Welche Promis bisher zugesagt haben.
Von Uwe Bogen
Wasen in Stuttgart: Im Video: Das Cannstatter Volksfest geht mit großem Feuerwerk zu Ende

Wasen in Stuttgart Im Video: Das Cannstatter Volksfest geht mit großem Feuerwerk zu Ende

Am Sonntagabend endet das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen für dieses Jahr mit dem traditionellen Feuerwerk. Wir haben die Show im Video.
Von Robert Korell
Cannstatter Volksfest: Die besten Bilder vom Volksfest

Cannstatter Volksfest Die besten Bilder vom Volksfest

Beim Cannstatter Volksfest vom 26. September bis zum 12. Oktober werden etwa vier Millionen Besucher erwartet. Wir haben die Bilder vom Wasen-Gelände.
Von unserer Redaktion
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Die Feierlichkeiten auf dem Wasen enden mit einem freudigen Knall

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Die Feierlichkeiten auf dem Wasen enden mit einem freudigen Knall

Auf dem 178. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wird wieder gefeiert – in den Festzelten und rundherum. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Polizei vor Ort: Unfall mit Stadtbahn in Stuttgart-Ost: Verkehr in Richtung Wasen beeinträchtigt

Polizei vor Ort Unfall mit Stadtbahn in Stuttgart-Ost: Verkehr in Richtung Wasen beeinträchtigt

Zuerst stößt ein Auto mit der Stadtbahn zusammen, dann wird es gegen eine Ampel geschoben. Was bislang bekannt ist.
S-Bahnstation Schwabstraße: Verspätungen auf allen Linien – Passagier muss medizinisch versorgt werden

S-Bahnstation Schwabstraße Verspätungen auf allen Linien – Passagier muss medizinisch versorgt werden

Am Sonntagnachmittag muss ein Fahrgast einer S-Bahn an der Haltestelle Schwabstraße medizinisch behandelt werden. Es kommt zu Ausfällen auf allen Linien.
Von Robert Korell
Cannstatter Volksfest geht zu Ende: Abschluss auf dem Wasen: Viele bekannte Gesichter sagen endgültig Ade

Cannstatter Volksfest geht zu Ende Abschluss auf dem Wasen: Viele bekannte Gesichter sagen endgültig Ade

Das 178. Cannstatter Volksfest geht zu Ende. Die Veranstalter sind mit 4,2 Millionen Besuchern zufrieden. Und hochzufrieden, dass man beispielgebend fürs Oktoberfest ist.
Von Frank Rothfuß
Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart: Wunderland der Künstler – so war’s beim Tag der offenen Tür im Kunstverein

Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart Wunderland der Künstler – so war’s beim Tag der offenen Tür im Kunstverein

Beim Tag der offenen Tür des Kunstvereins Wagenhalle erleben Besucher die Ateliers live. Für die Künstler ist es eine Gelegenheit, Herausforderungen zu benennen.
Von Julia Schenkenhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart Neueröffnung Calwer Passage
 