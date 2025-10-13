Calwer Passage: Im neuen Noodles Togo bleiben die Kalorien unter Kontrolle

Die Einrichtung ist noch recht spartanisch, aber Doan Dung Tran wollte möglichst schnell loslegen: „Wir probieren gerade aus, was unseren Kunden schmeckt“, sagt der 35-Jährige. Das „Grand Opening“ seines neuen Nudel-Lokals in der Calwer Passage ist für November geplant. Mit Noodles Togo holte er eine Marke aus seinem Heimatland Vietnam nach Stuttgart. Bei einer Reise schauten sich er und seine Frau Hanh das Konzept eines Bekannten in Ho-Chi-Minh-Stadt an – und waren begeistert. „So etwas gibt es hier noch nicht“, erklärt die 30-Jährige. Die Nudelboxen sind nicht nur schnell fertig, sondern auch gesund, weil kaum Öl, aber viel Gemüse sowie eine Proteinzulage wie Fleisch, Garnelen oder Tofu drin steckt. Außerdem können die Kunden genau nachvollziehen, wie viele Kalorien ihr Gericht enthält. Dazu servieren die beiden selbst gemachten Matcha Latte und fruchtige Eistees.