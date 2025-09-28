Veranstalterin, Wirte und Schausteller sind zufrieden mit dem Auftakt des Wasenrummels. Einen Schreck am Morgen gab es im Dinkelacker-Zelt: Eine Fritteuse war in Brand geraten.
28.09.2025 - 16:38 Uhr
Wer kennt das nicht? Der erste Blick nach dem Aufwachen fällt aufs Handy, auf die Wetter-App. Wir Normalbürger sammeln Infos, wie man sich anziehen solle, oder schlicht Gesprächsstoff für eine Plauderei im Büro. Bei den Schaustellern und Wirten auf dem Cannstatter Wasen geht es dabei um die Geschäftsgrundlage, da sind die Wettervorhersagen auch Konjunkturvorsagen. Die Sonne muss nicht zwingend scheinen, aber Regen ist ganz böse fürs Geschäft.