Auf dem Wasen wappnet man sich für das lange Wochenende. Und gestattet sich dennoch einen kurzen Blick zurück: Bis Donnerstag waren 1,3 Millionen Besucher da.
02.10.2025 - 17:28 Uhr
Es ist ein Tag, den Schwaben lieben. Immer mittwochs ist Schnäppchentag. Gut, das klingt so nach Ein-Euro-Laden, deshalb hat er auch einen viel schöneren Namen: Familientag! Und tatsächlich steuern viele Familien ganz bewusst mittwochs den Wasen an, wenn die Schausteller und Wirte die Preise reduzieren. 160 000 Menschen waren an diesem Mittwoch gekommen. „Das war wirklich toll“, sagt Marcus Christen, Abteilungsleiter bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.