Der Außenexperte der CDU; Armin Laschet, grenzt sich im ARD-Talk scharf ab von Claudia Major, einer Skeptikerin des Friedensplans für die Ukraine.
24.11.2025 - 06:11 Uhr
Wird es jetzt ganz schnell mit dem Frieden in der Ukraine gehen? Aber ist es überhaupt ein Frieden oder nur eine Kapitulation der Ukraine? Mit diesen Leitfragen konfrontierte Caren Miosga im ARD-Talk am Sonntag ihre Studiogäste, von denen zwei sich in klar getrennte Lager einsortierten: Da war die äußerst skeptische Politikwissenschaftlerin Claudia Major, die von einer „Win-Win-Situation“ für Präsident Wladimir Putin sprach und von seinem Interesse, jetzt über den Friedensplan zu einer Kampfpause zu gelangen, um seine Streitkräfte wieder zu stabiliseren.