CDU-Comeback im Allgäu Wo der grüne Sieg nur ein Betriebsunfall war
Nach fünf Jahren färbt sich die Wahlkreiskarte wieder schwarz. Auch im Allgäu ist wieder alles wie früher. Nur ein ländlicher Wahlkreis bleibt den Grünen erhalten.
Was war das bitter vor fünf Jahren für Raimund Haser! Im Wahlkreis Wangen im Allgäu im äußersten Südosten von Baden-Württemberg war der CDU-Mann beim Kampf um das Direktmandat seiner Grünen-Konkurrentin Petra Krebs unterlegen – eigentlich undenkbar in dem tiefschwarzen Landstrich, den viele schon nach Bayern sortieren. „Unsere Briefbögen müssen wir alle einstampfen“, wies Haser damals seine Büroleiterin an. „Raimund Haser, Direktmandat“ stand in den Briefköpfen. Das stimmte nun nicht mehr. Mitglied im Landtag blieb Haser zwar, aber plötzlich war er dort nur noch über die Zweitauszählung vertreten – eine gefühlte Degradierung.