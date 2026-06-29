CDU-Mann Andreas Deuschle Der fast geheime Makel des neuen Staatssekretärs
Er akzeptierte eine Strafe wegen Nötigung und Beleidigung. Nun ist er zweiter Mann im Kultusressort. Wie Andreas Deuschle und seine Partei damit umgehen.
Er akzeptierte eine Strafe wegen Nötigung und Beleidigung. Nun ist er zweiter Mann im Kultusressort. Wie Andreas Deuschle und seine Partei damit umgehen.
Im Stuttgarter Landtag wird Andreas Deuschle (47) über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Der CDU-Abgeordnete aus Esslingen, zuletzt fünf Jahre Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, gilt dort als untypischer Politiker. Er argumentiert lieber sachlich als zugespitzt, er sucht eher das Gemeinsame als das Trennende, und er hat ein zuweilen altmodisch wirkendes Verständnis von Anstand; Indiskretionen oder gar Intrigen sind ihm wesensfremd. Selbst der einzige Einwand gegen ihn klingt zugleich wie ein Lob: Für das harte Geschäft der Politik, meinen Weggefährten, sei „der Andi“ vielleicht etwas zu weich.