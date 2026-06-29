CDU-Mann Andreas Deuschle: Der fast geheime Makel des neuen Staatssekretärs

Im Stuttgarter Landtag wird Andreas Deuschle (47) über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Der CDU-Abgeordnete aus Esslingen, zuletzt fünf Jahre Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, gilt dort als untypischer Politiker. Er argumentiert lieber sachlich als zugespitzt, er sucht eher das Gemeinsame als das Trennende, und er hat ein zuweilen altmodisch wirkendes Verständnis von Anstand; Indiskretionen oder gar Intrigen sind ihm wesensfremd. Selbst der einzige Einwand gegen ihn klingt zugleich wie ein Lob: Für das harte Geschäft der Politik, meinen Weggefährten, sei „der Andi“ vielleicht etwas zu weich.

Viele Abgeordnete hätten sich den sanften Juristen Deuschle, inzwischen zum Staatssekretär im Kultusministerium berufen, daher gut als Landtagspräsidenten vorstellen können. In ihm bekäme das Parlament einen jüngeren, frischeren Repräsentanten als mit den drei anderen gehandelten CDU-Leuten: dem Ex-Innenminister Thomas Strobl (66), gerade erstmals in den Landtag eingezogen, dem Ex-Minister und Ex-Präsidenten Guido Wolf (64) oder dem Ex-Staatsminister und Ex-Vizepräsidenten Wolfgang Reinhart (70). Zudem röche es nicht nach einem Auslaufposten für Altgediente. Doch Strobl blieb am Ende der einzige Kandidat und wurde klar gewählt, selbst von manchen Parteifreunden allerdings nur zähneknirschend.

Geraune über die Sache mit der Justiz

Warum Deuschle – der dem Vernehmen nach durchaus mit sich rang – am Ende nicht antrat, lässt sich nur vermuten. Vielleicht wollte er seiner Partei zum Start in die Legislaturperiode eine Kampfkandidatur ersparen, vielleicht respektierte er die Lesart, Strobl habe einen Lohn für sein langjähriges Engagement an der CDU-Spitze verdient – und für sein Beiseitetreten zugunsten des neuen Vormanns Manuel Hagel. Etwas anderes aber mag mit hineingespielt haben: Just in der Phase der Personalentscheidungen wurde gezielt versucht, einen wenig bekannten Makel Deuschles öffentlich zu machen. Da gebe es eine unerfreuliche Sache mit der Justiz, wurde in der landespolitischen Szene geraunt. So laut, dass es auch Journalisten erreichte und am Ende auch Deuschle mitbekam, dass Recherchen anliefen. Es folgte der Verzicht auf seine Kandidatur, berichtet wurde bisher nicht.

Eine unerfreuliche Sache mit der Justiz – die gab es auch bei Strobl. Monatelang hatte er als Innenminister die Staatsanwaltschaft und die Öffentlichkeit genasführt, als es um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens im Fall des Polizei-Inspekteurs an einen Journalisten ging. Erst unter Druck räumte er schließlich ein, dass er das selbst veranlasst hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Anstiftens zu verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Strobl rechtfertigte sich per „Gutachten“ eines prominenten Medienanwalts, er sei zur Herausgabe des Dokuments aus der Personalakte sogar verpflichtet gewesen. Doch am Ende zahlte er 15.000 Euro als Geldauflage dafür, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Das Praktische daran: ein Schuldeingeständnis stellt diese Form der Verfahrensbeendigung nicht dar, rein rechtlich blieb seine Weste unbefleckt. Politisch überlebte er die Affäre nur knapp.

Ausgebremst und obszöne Geste gezeigt?

Anders lagen die Dinge bei Andreas Deu-schle. Er zahlte einen ähnlichen, vermutlich etwas geringeren Betrag an die Justiz – aber nicht als Geldauflage, sondern als Strafe. Vor zwei Jahren nämlich akzeptierte er einen Strafbefehl über 50 Tagessätze unbekannter Höhe „wegen Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung“, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Esslingen erwirkt hatte. So bestätigt es ein Sprecher der aktenführenden Anklagebehörde, ohne Namen zu nennen; es gehe um ein „Verkehrsdelikt durch einen heutigen Staatssekretär“. Die Ermittlungen seien 2023 gelaufen, seit Juni 2024 sei der Strafbefehl rechtskräftig.

Nötigung und Beleidigung – das klingt heftig für einen Politiker mit Vorbildfunktion, zumal als zweiter Mann im Schulministerium. Dahinter stehen Vorwürfe, wie sie im Straßenverkehr immer wieder erhoben werden. Eine Autofahrerin hatte Deuschle angezeigt, denkbar niederschwellig per Online-Formular. Er habe sich beim Einfädeln nahe einer viel befahrenen Esslinger Brücke mit seinem Auto vor sie gesetzt, dann heftig gebremst und aus dem Fenster heraus eine obszöne Geste gezeigt. Die Version des CDU-Mannes klang etwas anders: gebremst habe er tatsächlich, wegen eines Ampelblitzers, und per Hand habe er sein Unverständnis über das Nicht-Einfädeln-Lassen bekundet; fast wäre er auf eine Fahrspur in die falsche Richtung gezwungen worden.

Wahl zwischen zwei schlechten Alternativen

Es stand also Aussage gegen Aussage – und Polizei und Staatsanwaltschaft mussten entscheiden, wem sie mehr glauben. In Deu-schles Umfeld konnte sich niemand vorstellen, dass er sich wirklich zu der beleidigenden Geste habe hinreißen lassen; das passe so gar nicht zu ihm. Doch das Amtsgericht erließ den Strafbefehl wie beantragt. Nun musste sich der CDU-Mann, der mit der Justiz bisher nur im Jurastudium und als Unternehmensanwalt zu tun hatte, zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden: Sollte er gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen, mit der Folge, dass es zur öffentlichen Hauptverhandlung käme – vermutlich samt Medienberichten darüber? Womöglich ginge die Sache durch die Instanzen und würde seinen Wahlkampf überschatten. Oder sollte er die Strafe entgegen der Überzeugung seiner Unschuld akzeptieren, auf dass der Fall geräuschlos erledigt werde – und später hoffentlich nicht wieder hochkäme?

Es war ein Dilemma, das Deuschle mächtig gequält haben soll. Seine Anwälte – darunter ein Fraktionskollege - rieten dazu, die Strafe keineswegs anzunehmen; er müsse sich wehren. Doch der Politiker sah eher die Risiken, wenn die Sache öffentlich verhandelt würde. Ein langwieriges Verfahren wollte er sich nicht zumuten – und auch nicht der Anzeigeerstatterin, mit der er nie direkt Kontakt hatte. Also ließ er die Strafe rechtskräftig werden. Sein bis dahin großes Vertrauen in Polizei und Justiz wirkt seither deutlich angeknackst.

CDU-Fraktionsspitze über Strafe informiert

Kurz vor Beantragung des Strafbefehls hatte die Staatsanwaltschaft, wie üblich, den Ständigen Ausschuss des Landtags informiert: er möge die Immunität des Abgeordneten aufheben. Deuschle war selbst Mitglied des Gremiums und kannte das Verfahren, bisher aber nur von anderen. Später informierte er den geschäftsführenden Vorstand der CDU-Fraktion über die Strafe, die einer Verurteilung durch ein Gericht gleichkommt. Der Tenor dort: nicht schön, aber auch kein gravierendes Problem. Als Jurist werde der erste Vize und Vertraute von Manuel Hagel schon wissen, wie er damit umgehe.

Doch der Kreis der Eingeweihten war damit so groß, dass man sich nicht auf dauerhafte Diskretion verlassen konnte. In der Politik – zumal der Südwest-CDU – ist es nicht ganz unüblich, Informationen über potenzielle Kontrahenten zu sammeln, die sich eines Tages bei passender Gelegenheit einsetzen lassen. Ein früherer Spitzenfunktionär soll das geradezu systematisch betrieben haben. Manchmal reicht es schon, die Schublade mit dem Material ein wenig aufzuziehen und den Betroffenen einen Blick hinein werfen zu lassen – schon stellt sich die erwünschte Wirkung ein.

Nach der Strafe noch als Vorbild geeignet?

Staatssekretär im Kultusministerium bei Andreas Jung – das sehen manche CDU-Leute als „Trostpreis“ dafür, dass Deuschle nicht Landtagspräsident oder Minister wurde. Gehandelt wurde er besonders fürs Sozialressort, bevor klar war, dass dieses an die Grünen geht. Bildungspolitik war bisher so gar nicht sein Feld, wie auch bei Jung nicht. Doch die Position gilt als ausdrücklicher Wunsch des bekennenden Christen, der sich einst in der evangelischen Jugendarbeit engagierte. Ob er mit der Strafe seiner Rolle als Vorbild gerecht werden könne? Deuschle selbst äußert sich auf Anfrage nicht zu der Angelegenheit. Der Vizepremier Hagel lässt einen Sprecher nur auf die Information an den geschäftsführenden Fraktionsvorstand verweisen. Die Botschaft: man habe davon gewusst, aber darin kein Hindernis für die Berufung gesehen.

Nun gilt es abzuwarten, ob alle Akteure in der Landespolitik diese gelassene Einschätzung teilen.