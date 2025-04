Dinkelacker und Wasenwirt Weller Bier-Stehausschank: Münchner Trend kommt nach Stuttgart

In München sprießen neuartige Stehausschänke für Bierfans aus dem Boden. Nun springen die Brauerei Dinkelacker und der künftige Wasenwirt Carsten Weller in Stuttgart auf diesen Trend auf. Was ist geplant?