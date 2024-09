Ein Stern ist zwar nicht das Ziel von Dongjin Lee, aber in seinem eigenen Restaurant Chobab ist zu erkennen, wo er herkommt: Zuletzt arbeitete er im Restaurant 5. Sein Beispiel zeigt, wie Sterne-Restaurants das kulinarische Niveau in der Region heben. Es gibt noch mehr davon.

Kathrin Haasis 13.09.2024 - 17:19 Uhr

Das Lachstatar im weißen Teller ist allein optisch ein Genuss. Kreisrund und farblich getrennt werden Gurke, Avocado und der Fisch dafür aufgeschichtet. Die Sauce drumherum ist dunkelgrün. Mit „verschiedenen Gels“ bereitet Dongjin Lee seine Vorspeise in seinem neuen Lokal Chobab zu. Er krönt sie mit Tupfen, Blättchen und Blüten. Es ist offensichtlich, wo der 31-Jährige herkommt: Die vergangenen zwei Jahre war er im vom Michelin mit einem Stern ausgezeichneten Stuttgarter Restaurant 5 tätig. Die Station hat er absichtlich vor der Selbstständigkeit eingelegt. Dass Sterne-Küchen Talentschmieden für Restaurantgründungen sind, dafür gibt es viele Beispiele. Aus jüngerer Zeit sind es Max Rebhorn vom Restaurant Untere Apotheke in Waiblingen, der bei Bernd Bachofer gelernt hat, Manuel Braun, der im Frühling 2023 das Fellbacher Waldschlössle übernahm und bei Michael Oettinger in der Ausbildung war, oder Caroline Autenrieth vom Rohrer Waldhorn, die bei Vincent Klink ihre Kochkarriere startete. „Ich bin stolz darauf“, sagt Bernd Bachofer über seine flügge gewordenen Zöglingen, „wenn sie ihren eigenen Stil finden.“