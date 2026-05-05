Containerzüge in Kornwestheim Wie selbst Amazon-Pakete aufs Gleis kommen
Der kombinierte Verkehr zwischen Straße und Schiene könnte in Zeiten hoher Dieselpreise ein Ausweg sein. Warum kommt er im wahrsten Sinn des Wortes schwer von der Rampe?
Der kombinierte Verkehr zwischen Straße und Schiene könnte in Zeiten hoher Dieselpreise ein Ausweg sein. Warum kommt er im wahrsten Sinn des Wortes schwer von der Rampe?
Vorsichtig bugsiert der gelbe Sattelschlepper am Containerbahnhof Kornwestheim einen LKW-Sattelauflieger in eine große Metallwanne. Nun kann der Portalkran am Containerterminal Kornwestheim zupacken.