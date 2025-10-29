Bereits in diesem Jahr ist das Ticket für junge Menschen in Baden-Württemberg drastisch teurer geworden. Nun toppt man erneut das teurer werdende Deutschlandticket – im negativen Sinn.
29.10.2025 - 16:14 Uhr
Statt wie bisher 39,42 Euro im Monat soll das D-Ticket JugendBW vom Januar 2026 an 45 Euro monatlich kosten – eine Erhöhung um 14,2 Prozent. Dies hat das Landesverkehrsministerium mitgeteilt. Der Preissprung ist damit prozentual gesehen deutlich höher als beim regulären Deutschlandticket. Dort bedeutet die zum Jahreswechsel geplante Erhöhung von 58 auf 63 Euro im Monat einen Preisaufschlag von lediglich 8,6 Prozent.