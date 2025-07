Trotz Krise erreicht Daimler Truck ordentliche Renditen. Der Stellenabbau steht auch im Zusammenhang mit einer Verschärfung der Ziele. Auch Mercedes und Porsche stehen unter Druck.

Nach großen Autounternehmen wie Mercedes, Porsche, Bosch und ZF plant jetzt auch der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck einen massiven Beschäftigungsabbau. In den kommenden Jahren soll die Zahl der Beschäftigten der Lkw-Sparte in Deutschland um 5000 auf 23 000 sinken, kündigte Konzernchefin Karin Radström in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) an.