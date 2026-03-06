Dauerbaustelle Stuttgart Eine Stadt erfindet sich neu: Wird Stuttgart bald wieder schön?
Stuttgart ist im Umbruch, die City auch jenseits von S 21 voller Baustellen. Werden aus den Schmuddelecken noch Schmuckstücke? Und warum dauert alles so lange?
Stuttgart ist im Umbruch, die City auch jenseits von S 21 voller Baustellen. Werden aus den Schmuddelecken noch Schmuckstücke? Und warum dauert alles so lange?
Die größte Baustelle der Stadt wird Jahre später fertig – wieder einmal eine Hiobsbotschaft. Stuttgart 21, das der Stadt den Ruf von Deutschlands größter Dauerbaustelle beschert, wird wohl frühestens bis 2030 vollständig in Betrieb gehen. Mag das außerhalb der Landeshauptstadt noch für Verblüffung und Häme sorgen: Viele Bewohner haben sich damit abgefunden – oder schon längst resigniert.