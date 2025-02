AfD-Parteichefin Alice Weidel lebt mit einer Frau und spricht sich für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft aus. Davon sollte sich keiner täuschen lassen, meint Rebekka Wiese. Denn die AfD steht für andere Werte.

Rebekka Wiese 18.02.2025 - 14:31 Uhr

Alice Weidel lebt mit ihrer Frau und ihren Kindern in der Schweiz – aber eine Familie hat sie nicht. So zumindest steht es in dem Wahlprogramm ihrer Partei. Die Familie bestehe aus Vater, Mutter und Kindern, heißt es darin. Die Formulierung war den Delegierten auf dem AfD-Parteitag sehr wichtig, es gab Anträge und eine Debatte dazu. Sie wurde beschlossen, obwohl sie das Lebensmodell der Parteichefin angreift.