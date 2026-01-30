Das Land gründet eine KI-Nachwuchsschmiede in Heilbronn. Die CDU will lieber eine neue Universität nur für KI.
30.01.2026 - 13:12 Uhr
Zufriedene Gesichter gab es bei den Vertretern der Universitäten ebenso wie bei Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne). Das lag nicht an der heiteren Tanzszene auf dem Gobelin im Staatsministerium, vor dem die Gründungsvereinbarung des Graduierten- und Forschungszentrums „Connaix“ in Heilbronn unterzeichnet wurde.