Im mehrjährigen Vergleich steigt die Zahl der Krankentage in Deutschland. Das liegt aber auch an einer statistischen Besonderheit.
Machen die Deutschen zu oft „blau“? Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass der Krankenstand hierzulande im Durchschnitt 14,5 Tage betrage. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen, sagte der CDU-Vorsitzende. Bei SPD, Grünen, Linken und BSW traf das auf Kritik. Vor allem, weil er die Frage gestellt hatte: „Ist das wirklich notwendig?“ Die Antwort ist nicht simpel. Das fängt bei den grundlegenden Zahlen an. Das Statistische Bundesamt (Destatis) sagt, dass die Arbeitnehmer in Deutschland 2024 durchschnittlich 14,8 Arbeitstage krankgemeldet waren.