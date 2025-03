Am ersten März ging es auch um Merz: Das Netzwerk „Gemeinsam gegen rechts – Für eine bessere Demokratie“ hatte zur Demo „Jetzt erst recht: Auf die Straße – NACH der Wahl!“ gerufen.

Petra Mostbacher-Dix 01.03.2025 - 18:25 Uhr

„What’s your alibi?“ Die Frage nach der Ausrede, sich nicht gegen Rechts engagiert zu haben. Laut schreit sie die Salamaleque Dance Company – Dancers across Borders heraus. Gegen Faschismus und Rassismus, für Freiheit und Demokratie haben sie am Samstag auf dem Schlossplatz getanzt. Zuvor hatte das Tanzorchester Urbanstraße jazzig swingend in die Kundgebung „Jetzt erst recht: Auf die Straße – NACH der Wahl!“ eingestimmt, was später das Duo Hajnal & Zura Dzagnidze fortführen sollte.