An diesem Freitag rufen sieben Organisationen zur Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt auf. Nach dem tödlichen Unfall wird es einen Marsch zum Olgaeck geben, Schweigeminuten – und Verkehrsprobleme.

Jürgen Bock 07.05.2025 - 10:58 Uhr

Acht Minuten lang soll an diesem Freitagnachmittag an einer der belebtesten Straßenkreuzungen der Stadt möglichst Stille herrschen. Gegen 17.50 Uhr wollen sich am Stuttgarter Olgaeck mehrere Hundert Menschen zum Gedenken versammeln. Zu jener Uhrzeit, zu der sich dort eine Woche zuvor ein furchtbarer Unfall ereignet hat. Ein Mann war mit einer Mercedes G-Klasse auf die Mittelinsel gefahren, an der Menschen am Fußgängerüberweg warteten. Eine Frau wurde getötet, sieben weitere Menschen, darunter fünf Kinder, verletzt.