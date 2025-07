Im Zuge der Debatte um die Sicherheit im Schwabtunnel gehen am Freitagabend Fußgänger und Radfahrer in Stuttgart auf die Straße. Das ist ihre Forderung.

Für mehr Sicherheit für Fuß- und Radfahrer im Schwabtunnel sind am Freitagabend Menschen in Stuttgart durch die Straßen gezogen. Mehrere Initiativen aus Stuttgart hatten zur Fuß- und Raddemo aufgerufen. Sie fordern, dass nur noch Fußgänger, Radfahrer und Busse durch den Schwabtunnel dürfen.

Die Teilnehmer der Demonstration versammelten sich um 17 Uhr am Kulturcafé Merlin. Nach Redebeiträgen machten sich Fuß- und Radfahrer getrennt und in Begleitung der Polizei auf den Weg zum Schwabtunnel.

Dabei hielten sie Banner und Schilder in die Luft, auf denen etwa stand: „Sicher durch den Schwabtunnel“, oder „Ich muss bei 30 Grad dieses Schild halten, weil Fußgänger*innen in Stuttgart nicht sicher sind“. In der Mitte des Tunnels trafen sich beide Demozüge wieder.

Sicherheit im Schwabtunnel: Diskussion läuft seit Jahren

Der Schwabtunnel ist das Nadelöhr zwischen Stuttgart-West und Stuttgart-Süd. Seit Jahren gibt es Diskussionen um die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern, die sich mitunter eingeschüchtert und unsicher fühlen durch den Autoverkehr im Schwabtunnel.

Radfahrer schildern, dass sie regelmäßig im Tunnel von Autos überholt werden, obwohl das verboten ist. Die Polizei sowie ein Vor-Ort-Besuch bestätigen das.

Bezirksbeirat West will Verkehrsversuch – Süd nicht

Während sich der Bezirksbeirat West mehrheitlich für einen neuen Anlauf in Sachen Umweltspur – eine Spur nur für Busse und Radfahrer – aussprach, stimmte der Bezirksbeirat Süd dagegen.

Veranstalter der Demonstration am Freitagabend waren die Naturfreunde Radgruppe, Fuss e.V., VCD und ADFC, Kesselbambule, BUND, Greenpeace, Zweirat und Kidical Mass.