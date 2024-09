Mehr als 100 Menschen haben am Freitagabend in Waiblingen in Reaktion auf die Wahlerfolge der AfD im Osten gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung demonstriert. Ein Bündnis ruft zu weiteren Aktionen und Widerstand auf.

Frank Rodenhausen 07.09.2024 - 14:50 Uhr

„Warum wir heute hier sind, ist uns allen klar“, sagt Lena, die Sprecherin des Bündnisses Rems-Murr gegen Rechts, und liefert die Antwort gleich mit: „Zum ersten Mal seit der Niederlage des deutschen Faschismus 1945 zieht eine in Teilen faschistische Partei als Siegerin in deutsche Parlamente ein.“ Mehr als hundert Menschen sind am Freitagabend dem Aufruf des Bündnisses gefolgt, um in Waiblingen ein gemeinsames Zeichen der Solidarität zu setzen – gegen die AfD und eine zunehmende Rechtsentwicklung, für eine sozialere Politik und eine solidarische Gesellschaft.