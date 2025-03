Die Veranstalterinnen sprechen von „unverhältnismäßigen Übergriffen der Polizei“. Sie sind fassungslos: „Das an einem Tag, an dem wir auch gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße gehen.“

Armin Friedl 09.03.2025 - 18:01 Uhr

Bei der Demonstration zum Internationalen Frauenkampftag am Samstag auf dem Schlossplatz in Stuttgart ist es zu mehreren vorübergehenden Festnahmen von Demonstrationsteilnehmerinnen gekommen. Die Polizei griff im Laufe der Abschlusskundgebung einzelne Personen auf und sonderte sie von der Demonstration ab. Während der Demonstration wurde ein Rauchtopf mit lilafarbenem Rauch entzündet sowie entlang der Route am Gewerkschaftshaus ein lila Banner mit der Aufschrift „Femizide stoppen, wir wollen uns lebend!“ aufgehängt. Offenbar in diesem Zusammenhang habe die Polizei einzelne Personen brutal festgenommen, so die Veranstalterinnen.