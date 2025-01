Pater Albert Schmidt hat bei den Benediktinern eine steile Karriere hingelegt. In Italien leitete er lange eine Hochschule. Er pflegt ein ungewöhnliches Hobby.

Uli Fricker 12.01.2025 - 10:33 Uhr

Hinter Klostermauern wird nicht nur gebetet und gearbeitet. Manches seltene Talent entfaltet sich unter der schützenden Hand einer Ordensregel. Eines dieser Talente ist Albert Schmidt, der zu den Benediktinern in Beuron (Kreis Sigmaringen) gehört. In seinem Heimatkloster an der Donau wurden ihm schon viele wichtige Aufgaben übertragen. Sein Orden hat ihn wegen seiner Fähigkeiten in die Welt geschickt und in die höchsten Ämter gehoben. Zuletzt wirkte er als Abtpräses der Beuroner Kongregation, einem Dachverband europäischer Klöster. Doch sein größtes Hobby sind Limericks. Einen ganzen Stapel dieser komischen Dichtungen hat der Pater bereits geschrieben.