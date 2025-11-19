Desaster um Stuttgart 21 Hermann zu S21-Verzögerung: „Wir fühlen uns getäuscht“
Die erneute Verzögerung von Stuttgart 21 sorgt für Unmut. Die Deutsche Bahn hält sich mit Informationen zurück, während Politiker und Verbände scharfe Kritik üben.
Die abermalige Verschiebung der Fertigstellung von Stuttgart 21 hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Die aktuellen Einlassungen der Deutschen Bahn dürften nicht dazu beitragen, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen.