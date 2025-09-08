Deutsch-französische Brigade: In dieser Truppe kämpfen Deutsche und Franzosen Seite an Seite

Deutschland und Frankreich stellen seit 1989 eine gemeinsame Infanteriebrigade, ein 5500 Soldaten starker Verband, der von Helmut Kohl und François Mitterrand gegründet wurde. Weltweit ist die Truppe einzigartig. Die Soldatinnen und Soldaten sollen gemeinsam ausgebildet werden, die Sprache des Nachbarn lernen und eine Gemeinschaft bilden. Einst war die deutsch-französische Brigade sogar als Keimzelle einer europäischen Armee gedacht.