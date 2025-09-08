Deutsch-französische Brigade In dieser Truppe kämpfen Deutsche und Franzosen Seite an Seite
Deutschland und Frankreich stellen seit 1989 eine gemeinsame Infanteriebrigade, die weltweit beispiellos ist. Zu Gast bei einer Übung im Markgräflerland.
Deutschland und Frankreich stellen seit 1989 eine gemeinsame Infanteriebrigade, die weltweit beispiellos ist. Zu Gast bei einer Übung im Markgräflerland.
Stabsunteroffizier Borja seziert mit dem Kampfmesser den Boden des Truppenübungsplatzes Müllheim. Unter Staub und Steinen sind Minen vergraben. Borja schiebt die Klinge flachwinklig in den Boden. Er will die (Übungs-)Mine seitlich aufspüren, denn oben befindet sich ja der Zünder. Neben Borja stochern drei französische Soldaten .