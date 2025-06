Eigentlich steht er nicht gern auf der Bühne. Aber an diesem Tag scheint sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer dort wohlzufühlen. Lächelnd stützt der CSU-Politiker seine Hände auf dem Redepult ab, sein Blick nach vorn gerichtet. „Einige mögen sagen, es ist die Feuertaufe“, sagt er. „Erlauben Sie mir, ich nenne es so: zu Gast bei Freunden.“ Die Bauern klatschen ihm laut zu. Sie scheinen es so zu sehen wie Rainer selbst: Das Landwirtschaftsministerium wird nun von einem Freund geführt.