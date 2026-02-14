Die VHS Böblingen-Sindelfingen senkt die Gebühren für Deutschkurse auf 290 Euro für 100 Stunden. Hintergrund ist die Streichung von freiwilligen Leistungen durch den Bund.
14.02.2026 - 14:02 Uhr
Die Volkshochschule (VHS) Böblingen-Sindelfingen senkt ab sofort drastisch die Kursgebühren für Deutschkurse, und zwar auf 290 Euro pro 100 Stunden. Mit dem Schritt will die Bildungseinrichtung – eigenen Angaben zufolge eine der größten Volkshochschulen im Land und der größte Träger von Integrationskursen in der Region Stuttgart – ein deutliches Zeichen setzen.