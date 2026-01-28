Deutschland trifft im entscheidenden Spiel um den Einzug in das Halbfinale in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Frankreich. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
28.01.2026 - 07:32 Uhr
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft trifft am Mittwoch, 28. Januar 2026, im letzten und entscheidenden Spiel um den Einzug in das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft 2026 auf Frankreich. Die Ausgangslage ist einfach. Deutschland reicht ein Unentschieden oder ein Sieg für den Einzug in das EM-Halbfinale.