Deutschland trifft im entscheidenden Spiel um den Einzug in das Halbfinale in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Frankreich. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Deutschland gegen Frankreich heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Frankreich. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Frankreich
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Mittwoch, 28. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Frankreich heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Frankreich wird heute live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Rechte am entscheidenden EM-Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Frankreich exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung mit Moderator Florian Zschiedrich beginnt um 17:40 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Duell Deutschland gegen Frankreich von Martin Schneider. Er wird unterstützt vom Experten Sören Christophersen.

Hier läuft Deutschland gegen Frankreich heute live im Stream

Das ZDF zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Frankreich auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportstudio.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:40 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn