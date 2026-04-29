Das Kabinett will Ermittlern mehr digitale Befugnisse und moderne Technik geben. Ein Gesetzespaket sieht unter anderem den Einsatz von KI vor.
29.04.2026 - 13:02 Uhr
Die Ermittlungsbehörden in Deutschland sollen technologisch aufgerüstet werden und deutlich mehr Befugnisse im digitalen Raum bekommen. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch ein Gesetzespaket, mit dem die Polizeibehörden moderne digitale Werkzeuge an die Hand bekommen sollen. Unter anderem mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sollen organisierte Kriminalität und Terrorismus effektiver bekämpft werden können.