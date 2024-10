Das deutsche Nein zu Strafzöllen für E-Autos aus China ist in der Sache richtig. Es nützt trotzdem wenig, meint unser Auto-Experte Matthias Schmidt.

Matthias Schmidt 04.10.2024 - 14:33 Uhr

Der Kanzler wollte offenkundig ein Zeichen setzen, in dem er sich an die Seite der geschwächten deutschen Autoindustrie stellt. In der Sache ist sein Nein zu EU-Strafzöllen auf chinesische Elektroautos richtig. Eine Enthaltung bei Fragen zum Kernbereich der deutschen Wirtschaft wäre einer Selbstverzwergung gleichgekommen.