Im Streit um Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehenden kommt Bewegung auf. GKV-Chef Oliver Blatt hält eine schrittweise Finanzierung für machbar.
In den Streit über die Gesundheitskosten von Menschen im Bürgergeldbezug kommt Bewegung. „Es ist verständlich, dass die Bundesregierung nicht sofort die in Rede stehenden bis zu zwölf Milliarden Euro dafür aufbringen kann“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Oliver Blatt, dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Aber ein schrittweiser Aufbau der korrekten Finanzierung sollte machbar sein.“ Zuvor war aus der SPD-Fraktion ein ähnlicher Vorschlag gekommen.