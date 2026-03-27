Dezernatsverteilung in Leonberg Der OB als Finanzchef: Das gefällt dem Gemeinderat
Viel Lob für Tobias Degodes Organisationsreform. Josefa von Hohenzollerns Rückkehr bleibt offen.
Viel Lob für Tobias Degodes Organisationsreform. Josefa von Hohenzollerns Rückkehr bleibt offen.
Auf große Zustimmung im Leonberger Gemeinderat stößt die von Oberbürgermeister Tobias Degode angestoßene Organisationsreform in der Stadtverwaltung. Dass der parteilose OB das Finanzdezernat übernehmen will, wird besonders von CDU und SPD gelobt. „Wir waren schon immer dafür, dass die Kämmerei Chefsache ist“, meint der CDU-Fraktionschef Oliver Zander. Dies solle auch dauerhaft so bleiben.