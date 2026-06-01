DFB-Elf vor Start zur WM Nicht nur im Angriff gibt es viele Optionen
Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnt im WM-Testspiel gegen Finnland wichtige Erkenntnisse – er weiß nun zum Beispiel, dass auf Deniz Undav Verlass ist.
Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnt im WM-Testspiel gegen Finnland wichtige Erkenntnisse – er weiß nun zum Beispiel, dass auf Deniz Undav Verlass ist.
Julian Nagelsmann ist mit auf die Abschlussrunde gegangen. Einmal rund um den Platz mit den Nationalspielern. Winken und Lächeln. Um sich bei den Fans für die Unterstützung in Mainz zu bedanken, aber vor allem, um die Verbindung zu den Anhängern in der Heimat zu demonstrieren. Denn nach dem 4:0-Sieg im WM-Test am Sonntagabend gegen Finnland beginnt für die Auswahl des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) schon bald das Amerika-Abenteuer. Zuvor hat der Bundestrainer noch einmal Erkenntnisse gewonnen. Ein Überblick vor dem Abflug.