Der Mietvertrag für das Public Viewing auf dem Schlossplatz ist noch nicht unterzeichnet. Am Mittwoch wird im Rathaus über den Stadt-Zuschuss diskutiert. Sechs Stadträte fahren zu Repräsentationszwecken zum Finale in Berlin. Das sorgt für Diskussionen.

Jörg Nauke 02.05.2025 - 15:42 Uhr

Die Organisatoren der Jubelfeiern in Bielefeld sind im Stress. In Kürze könnte der Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht werden, was allerhand Trubel erwarten lässt. Grund zum Feiern bietet das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am 24. Mai – ob die Arminia gewinnt oder nicht. Gemeinsames Fußballschauen mit 20 000 Fans auf dem zentralen Platz und auf einem Brauereigelände ist beschlossen. Und daran schließt sich das große Stadtfest, der Leineweber-Markt, an.