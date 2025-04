Manche empfinden Dialekte als provinziell. Andere loben Farbe und Vielfalt der Dialekte. Weil es vom Aussterben bedroht ist, soll das sprachliche Erbe des Landes nun geschützt und beworben werden.

red/dpa/lsw 08.04.2025 - 11:58 Uhr

Historische Dialekte wie das Schwäbische, Alemannische und bestimmte Formen des Fränkischen sollen in Baden-Württemberg mit einer umfassenden Strategie bewahrt und nach Möglichkeit auch gestärkt werden. Unter anderem will die Landesregierung den traditionsreichen regionalen Zungenschlag durch die Kampagne „DialektLänd“ als Teil der Dachmarke „The Länd“ etablieren.