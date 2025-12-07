Die EU steht nicht nur aus Moskau und Peking unter schwerem Beschuss, jetzt kommt auch noch Washington hinzu. Die Union muss sich jetzt reformieren. Eine Analyse
07.12.2025 - 14:44 Uhr
Die Europäer sind geschockt – wieder einmal. Die USA haben die Grundzüge ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie veröffentlicht und das Papier liest sich aus europäischer Sicht wie eine Scheidungsurkunde. Amerika sieht sich nicht mehr als Schutzmacht des alten Kontinents, ja nicht einmal mehr als verlässlicher Verbündeter. Washington definiert seine Rolle inzwischen als die eines distanzierten Vermittlers für einen siechenden Kontinent. Die USA wähnen sich in einer neuen Welt, in der vor allem Stärke zählt.