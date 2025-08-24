Für Marco Rubio war Donald Trump einst ein „Trickbetrüger“, Wladimir Putin nannte er „Mörder“. Jetzt stützt der US-Außenminister bedingungslos den Kreml-Kuschelkurs seines Präsidenten.
24.08.2025 - 13:17 Uhr
Bei öffentlichen Terminen im Oval Office ist Marco Rubio stets dabei. Im dunklen Anzug, gedeckter Krawatte und mit unausgeschlafenen Gesichtsausdruck sitzt er zwei Meter neben Donald Trump in der Mitte einer goldenen Couch. Dort, wo man am tiefsten versinkt. Zwischen dem einen Kopf größeren Finanzressort-Chef Scott Bessent und dem ebenfalls hoch gewachsenen Vizepräsidenten J.D. Vance kann man ihn auf dem Sofa leicht übersehen.