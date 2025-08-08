Vor drei Jahren machte ein filmreifer Millionen-Coup Furore. Nun sind offenbar alle drei beteiligten gefasst. Nur eine Frage ist noch offen.

Christine Bilger 08.08.2025 - 16:44 Uhr

Der Fall ist vielen in eindrücklicher Erinnerung geblieben: 2022 verließ eine Frau mit einer Sporttasche das Gebäude einer Geldtransportfirma in Stuttgart. Darin waren 1,2 Millionen Euro. Sie gab später bei ihrem Gerichtsprozess an, von einem Mann dazu angestachelt worden zu sein, der ihr ein Leben in Saus und Braus auf dem Balkan versprochen haben soll. Doch im Januar 2023 packte sie das schlechte Gewissen: Die Frau flog heim, stellte sich den Behörden und packte aus. Dafür bekam sie ein vergleichsweise mildes Urteil von drei Jahren Haft. Nun melden Polizei und Staatsanwaltschaft einen weiteren Erfolg in dem Fall: Beim Versuch, aus Griechenland auszureisen, nahm die Polizei dort einen 31-jährigen Mann fest. Er soll derjenige sein, der der zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung 44-Jährigen die große Liebe und das gute Leben auf dem Balkan versprochen haben soll – wenn ihre Aussage, die den Mann belastet, sich als wahr herausstellt.