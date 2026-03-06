Eberhard Kögel vom Verein K21 Kernen hat allen Befürwortern von Stuttgart 21 eine Wette angeboten. Er wettet, dass Stuttgart 21 nicht rechtzeitig fertig wird, an die 15 Milliarden Euro kosten und schlussendlich nicht funktionieren werde. Als Einsatz bietet Kögel sein Eigenheim. „Bis jetzt wettet keiner dagegen.“ Eine Wette hat Dieter Reicherter, der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, nicht laufen. Bei seinem jüngsten Vortrag „Bahn-Chaos – Chaos-Bahn“ in der gut gefüllten Glockenkelter in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) hat der pensionierte Richter am Landgericht Stuttgart aber erklärt, er glaube nicht, dass er zu seinen Zeiten auf dieser Erde einen funktionierenden Tiefbahnhof erleben werde. „Und ich habe vor 100 Jahre alt zu werden.“